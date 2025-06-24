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Войска РФ атаковали Украину почти сотней дронов-камикадзе: как отработала ПВО

Вторник 24 июня 2025 08:14
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Войска РФ атаковали Украину почти сотней дронов-камикадзе: как отработала ПВО Фото: войска РФ атаковали Украину почти сотней дронов-камикадзе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные сегодня ночью, 24 июня, атаковали территорию Украины ударными беспилотниками. Всего было запущено 97 дронов-камикадзе, большинство из них ликвидированы силами ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 24 июня (с 22.00 23 июня) противник атаковал 97-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск РФ, Чауда - ВОТ Крыма", - отметили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что к отражению вражеских атак привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Войска РФ атаковали Украину почти сотней дронов-камикадзе: как отработала ПВО

"По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 78 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 63 - сбиты огневыми средствами поражения, 15 - локально потеряны/подавлены РЭБ", - добавили в Воздушных силах.

Также сообщается, что в целом зафиксировано попадание ударных дронов противника в шести локациях.

Обстрел Украины 24 июня

Ночью Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами. Так, в Харькове пострадали по меньшей мере три человека. Один из ударных беспилотников упал, не разорвавшись, также зафиксированы взрывы в Немышлянском и Салтовском районах города.

Кроме того, ночью россияне атаковали Сумскую область. Известно, что погибли три человека - мужчина, женщина и восьмилетний мальчик. Разрушены и повреждены дома, на месте попадания вспыхнул пожар.

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