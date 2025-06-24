Під час атаки на Дніпро вибухова хвиля, попередньо, зачепила потяг, - ДСНС

Що передувало

Близько 11:00 у низці регіонів було оголошено сигнал тривоги через загрозу балістичного удару. Майже відразу Повітряні сили повідомили про декілька швидкісних цілей у напрямку Дніпра.

Через декілька хвилин після цього у місті пролунали вибухи.

Наслідки атаки

У мережі почала поширюватись інформація про те, що Росія під час удару влучила у пасажирський потяг "Одеса-Дніпро". Зокрема, з'явилось декілька відео та фото, на яких видно момент "прильоту" та наслідки обстрілу.

Як розповіли РБК-Україна у прес-службі ДСНС, попередньо, під час атаки РФ потяг постраждав від вибухової хвилі.

"Під час атаки на Дніпро вибухова хвиля, попередньо, зачепила потяг", - повідомили у ДСНС.

Що каже "Укрзалізниця"

У компанії також підтвердили, що під час атаки РФ у Дніпрі було пошкоджено пасажирський потяг. Однак там уточнили, що пошкоджено потяг №52, який курсує за маршрутом "Одеса-Запоріжжя".

"На місце оперативно прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги. Пасажирів оперативно перевели в укриття, оскільки повітряна тривога в регіоні триває", - сказано у повідомленні.

Наразі "Укрзалізниця" готує підмінний рухомий склад по Дніпру, щоб пересадити пасажирів та доставити до Запоріжжя.

Реакція влади

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав не ігнорувати сигнал тривоги.

"Дніпро вкотре відчуло, як Росія «хоче миру». Посеред білого дня нелюди кілька разів атакували місто. Ніколи не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Особливо, коли повідомляють про загрозу балістики", - написав він.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак показав відео з наслідками удару РФ по Дніпру та пошкодженим пасажирським потягом.



"Поїзд Одеса-Запоріжжя постраждав внаслідок російського удару балістикою по Дніпру. Цивільний потяг, звичайні люди. Росіяни - терористи, що маскуються під державу виключно для вбивств і збагачення на війні", - написав він.