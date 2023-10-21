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Под Бердянском раздался взрыв: возможно попадание в район аэропорта

Бердянск, Суббота 21 октября 2023 16:29
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Под Бердянском раздался взрыв: возможно попадание в район аэропорта Фото: под Бердянском раздался взрыв (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В селе Новопетровка, что расположено под Бердянском Запорожской области прогремел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По данным местных жителей Бердянска, в Новопетровке раздался взрыв. В то же время есть информация, что было попадание в районе аэропорта.

В местных каналах публикуют фото на которых виден дым, образовавшийся после прилета.

Удар ВСУ по Бердянску

Напомним, в ночь на 17 октября жители Бердянска услышали мощный взрыв. Днем стало известно об ударе по аэропорту города, на котором оккупанты размещают технику. Впоследствии стало известно об ударе ракетами ATAMCS.

Состав боеприпасов детонировал до четырех утра. В результате этой атаки пострадали несколько пилотов и техника.

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