ВСУ ночью нанесли удары по аэродромам в Бердянске и Луганске: названы последствия атаки

Украинские военные ночью нанесли серию ударов по вражеским аэродромам во временно оккупированном Луганске и Бердянске Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СтратКом ВСУ.

Сообщается, что ВСУ нанесли точные удары по вертолетам и оборудованию аэродромов. Более точные результате обстрелов будут известны позже.

Ранее о взрывах в Бердянске и детонации боеприпасов в районе местного аэродрома сообщали местные жители в социальных сетях.

По данным Генштаба ВСУ, в результате ударов два российских вертолета, склад боеприпасов, а также артсистема противника.

Ситуация в Луганске и Бердянске

Следует отметить, что в последнее время в оккупированном Луганске все чаще слышны взрывы. К примеру, 25 сентября под Луганском тоже было громко, а в сети сообщали о "прилете" по составу боеприпасов россиян на заводе по производству радиотехники и радиоэлектроники "Юность".

Также добавим, что в Луганске размещается большое количество российских оккупантов. По данным Генштаба ВСУ, россияне превращают больницы в городе в госпитале для раненых захватчиков.

В Бердянске Запорожской области также часто звучат взрывы, преимущественно в районе аэродрома, который с началом полномасштабного вторжения оккупанты используют для накопления своих подразделений, а также для базирования вертолетов.