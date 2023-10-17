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Удар по Бердянску: СМИ сообщают, что пострадали несколько российских пилотов

Бердянск, Вторник 17 октября 2023 21:23
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Удар по Бердянску: СМИ сообщают, что пострадали несколько российских пилотов Фото: Иллюстративное фото (flickr com USAASC)
Автор: Дмитрий Браславский

В результате удара ВСУ по аэродрому в оккупированном Бердянске (Запорожская область) пострадало несколько российских пилотов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Новая газета Европа".

Источник издания из числа российских военных сообщил, что в Бердянске пострадало несколько пилотов.

"Также есть погибшие из уничтоженного расчета ПВО и охраны складов, которые "накрыли" украинцы", - говорится в материале.

Отмечается, что якобы не все российские вертолеты были уничтожены, однако многие из них повреждены. Также издание пишет, что ущерб был нанесен значительный.

Удар по аэродромам в оккупации

Напомним, сегодня, 17 октября, украинские военные нанесли ракетные удары по аэродромам во временно оккупированных Луганске и Бердянске.

По информации Сил специальных операций, в результате атаки были уничтожены девять вертолетов россиян, система противовоздушной обороны, состав боеприпасов и не только.

При этом позже издание The Wall Street Journal сообщило, что для атаки украинские военные использовали ракеты ATACMS с радиусом действия примерно 160 километров (обычная дальность – 300 километров). Их, по информации журналистов, передали ВСУ в небольшом количестве.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные уже используют американские дальнобойные ракеты ATACMS против российских оккупантов.

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