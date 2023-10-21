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Під Бердянськом пролунав вибух: можливе влучання в район аеропорту

Бердянськ, Субота 21 жовтня 2023 16:29
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Під Бердянськом пролунав вибух: можливе влучання в район аеропорту Фото: під Бердянськом пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В селі Новопетрівка, що розташовано під Бердянськом Запорізької області пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За даними місцевих жителів Бердянська, в Новопетрівці пролунав вибух. Водночас є інформація, що було влучання в районі аеропорту.

В місцевих каналах публікують фото на яких видно дим, що утворився після прильоту.

Удар ЗСУ по Бердянську

Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня жителі Бердянська почули потужний вибух. Вдень стало відомо про удар по аеропорту міста, на якому окупанти розміщують техніку. Згодом стало відомо про удар ракетами ATAMCS.

Склад боєприпасів детонував до четвертої ранку. Внаслідок цієї атаки постраждали кілька пілотів та техніка.

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