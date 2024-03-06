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Россияне застряли под Авдеевкой и сосредотачивают усилия на новом направлении, - ВСУ

Среда 06 марта 2024 20:06
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Россияне застряли под Авдеевкой и сосредотачивают усилия на новом направлении, - ВСУ Иллюстративное фото: россияне застряли под Авдеевкой и сосредотачивают усилия на новом направлении (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты застряли в районе Авдеевки и не могут продвигаться дальше. Основные усилия они сосредотачивают в районе Новомихайловки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лихового в эфире телемарафона.

Он рассказал, что на Авдеевском направлении ситуация относительно стабилизировалась. Вчера защитники отбили 23 атаки врага, а сегодня - уже 14 в районе населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Первомайское, Невельское. Действия противника под Авдеевкой локальные.

"Хотя линия фронта остается динамичной в некоторых местах, но в целом на тех трех селах Бердичи, Тоненькое, Орловке противник застрял и стоит на месте", - рассказал Лиховой.

Россияне застряли под Авдеевкой и сосредотачивают усилия на новом направлении, - ВСУФото: Бердычи, Тоненькое и Орловка на карте (скриншот)

Но, по его словам, сейчас враг сконцентрировал свои силы на Новопавловском направлении, бывшем Марьинском.

"В частности, в районе села Новомихайловка противник просто бьется лбом в восточную окраину, преследует цель продвижения вперед, прилагает немало усилий и подтягивает усилия. Для него в Донецкой области это основное направление боевых действий после Авдеевки", - уточнил спикер.

Россияне застряли под Авдеевкой и сосредотачивают усилия на новом направлении, - ВСУФото: Новомихайловка на карте (скриншот)

Он добавил, что вчера там отбили 39 атак россиян, что является самым большим количеством за последнее время. Сегодня же враг 13 раз пытался прорвать оборону ВСУ.

Ситуация на фронте

Напомним, недавно украинским защитникам пришлось выйти из Авдеевки, оборона которой продолжалась с начала полномасштабного вторжения.

Как отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, если союзники передали бы нашим военным боеприпасы вовремя, то из Авдеевки не пришлось бы отступать.

После этого в районе населенного пункта был утерян контроль еще над несколькими селами.

Более детально об актуальной ситуации на фронте можете узнать в материале РБК-Украина.

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