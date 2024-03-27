Під Авдіївкою вдалося знизити динаміку російських штурмів, - Третя штурмова

Силам оборони України вдалося знизити динаміку наступальних дій російських окупантів на Авдіївському напрямку. У цьому районі ворог вимушений локалізувати атаки, і продовжує втрачати під час своїх штурмів чимало особового складу та техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника командира Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Максима Жоріна.

"На даний момент на Авдіївському напрямку вдалось трохи знизити динаміку наступальних дій ворога. Всім широким фронтом тут він не може наступати, змушений локалізувати свої атаки", - розповів він.

Разом з тим військовий зазначає, що інтервенти не припиняють спроби наступу на цій ділянці фронту.

"При цьому, якщо ми вже давно звикли, що їм плювати на втрати особового складу - то зараз їм уже і на втрати техніки пох*** (все одно, - ред.)", - каже Жорін.

Так, додає він, щодня знищується "божевільна кількість" і піхоти, і техніки, але "суттєво на плани ворога це не впливає".

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, нещодавно українським захисникам довелося вийти з Авдіївки, оборона якої продовжувалась з початку повномасштабного вторгнення.

Як раніше зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, якби союзники передали б нашим військовим боєприпаси вчасно, то з Авдіївки не довелося б відступати. Після цього в районі населеного пункту було втрачено контроль над кількома селами.

Також ЗСУ повідомляли, що російські окупанти застрягли в районі Авдіївки та не можуть просуватися далі. Основні зусилля вони зосереджують у районі Новомихайлівки.

Як писало The New York Times, наступ Росії навколо Авдіївки сповільнюється після швидких успіхів. Україна спрямувала значні сили для захисту цього району, а російські війська атакують у відкритих полях з невеликим прикриттям.

Додамо, днями Третя штурмова під Авдіївкою ліквідувала батальйон окупантів і уразила два танки.