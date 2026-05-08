ua en ru
Пт, 08 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Под атаку в Грозном могла попасть одна из крупнейших военных баз РФ и район ФСБ, - медиа

14:08 08.05.2026 Пт
2 мин
Сегодня произошло по меньшей мере два взрыва
aimg Ирина Глухова
Под атаку в Грозном могла попасть одна из крупнейших военных баз РФ и район ФСБ, - медиа Фото: лидер Чечни Рамзан Кадыров (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

В ночь на 8 мая в столице Чечни Грозном дроны атаковали районы, где расположена одна из крупнейших российских военных баз и здание ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал ASTRA.

Читайте также: "Поздравление Кадырову": украинские дроны атаковали Грозный (видео)

Медиаресурс ASTRA провел анализ по фото и видео и сообщил, что произошло по меньшей мере два взрыва.

При этом один из ударов пришелся на район Ханкалы, а второй - на территорию возле железнодорожного вокзала.

В Ханкале (пригород Грозного) находится российская военная база и дислоцируется штаб 42-й гвардейской мотострелковой Евпаторийской Краснознаменной дивизии (в/ч 27777), входящей в состав 58-й общевойсковой армии Южного военного округа.

Железнодорожный вокзал расположен в центральной части Грозного - менее чем в двух километрах от резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова и примерно в 1,2 км от комплекса "Грозный-Сити".

Также ASTRA обратила внимание, что в 120 метрах находится здание управления ФСБ по Чечне.

Официальные СМИ Чечни об атаке дронов не сообщали вовсе.

Напомним, ранее РБК-Украина уже сообщало, что утром 8 мая украинские дроны атаковали столицу Чечни - город Грозный. В сети начали появляться кадры с места попаданий и взрывов.

На фоне атаки российские СМИ сообщили о перебоях в работе ряда аэропортов на юге РФ. По их данным, один из беспилотников попал в здание аэронавигации.

В результате временные ограничения на работу ввели в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Чечня Война в Украине Война России против Украины
Новости
Обновленная версия нацизма имеет маркировку: "сделано в России", - Зеленский
Обновленная версия нацизма имеет маркировку: "сделано в России", - Зеленский
Аналитика
"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
Дмитрий Олейник, Дмитрий Левицкий "Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта