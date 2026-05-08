Під атаку в Грозному могла потрапити одна з найбільших військових баз РФ і район ФСБ, - медіа

14:08 08.05.2026 Пт
Сьогодні сталося щонайменше два вибухи
aimg Ірина Глухова
Фото: лідер Чечні Рамзан Кадиров (Getty Images)
В ніч на 8 травня у столиці Чечні Грозному дрони атакували райони, де розташована одна з найбільших російських військових баз та будівля ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал ASTRA.

Медіаресурс ASTRA провів аналіз з фото та відео та повідомив, що сталося щонайменше два вибухи.

При цьому один з ударів припав на район Ханкали, а другий - на територію біля залізничного вокзалу.

У Ханкалі (передмістя Грозного) знаходиться російська військова база і дислокується штаб 42-ї гвардійської мотострілецької Євпаторійської Червонопрапорної дивізії (в/ч 27777), що входить до складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу.

Залізничний вокзал розташований у центральній частині Грозного - менш ніж за два кілометри від резиденції глави Чечні Рамзана Кадирова і приблизно за 1,2 км від комплексу "Грозний-Сіті".

Також ASTRA звернула увагу, що за 120 метрів знаходиться будівля управління ФСБ по Чечні.

Офіційні ЗМІ Чечні про атаку дронів не повідомляли зовсім.

На тлі атаки російські ЗМІ повідомили про перебої в роботі низки аеропортів на півдні РФ. За їхніми даними, один із безпілотників влучив у будівлю аеронавігації.

У результаті тимчасові обмеження на роботу запровадили в аеропортах Астрахані, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкали, Магаса, Мінеральних Вод, Нальчика, Сочі, Ставрополя та Елісти.

