ПФУ сократил финансирование субсидий: сколько выплатят украинцам за последний месяц

Пенсионный фонд Украины профинансировал 3,1 млрд гривен на выплату жилищных субсидий и льгот в январе 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

Сумма сократилась по сравнению с предыдущими месяцами, когда ПФУ профинансировал жилищные субсидии и льготы за декабрь и ноябрь 2022 года по 3,9 млрд. гривен.

Функции выплаты субсидий перешли в Пенсионный фонд с 1 октября 2022 года. С 1 декабря Пенсионный фонд также назначает субсидии.

Ранее Пенсионный фонд обнародовал данные о численности получателей жилищных субсидий и льгот через уполномоченные банки и АО "Укрпочта" в январе 2023 года.

По данным ПФУ, всего льготы и субсидии получали 2 млн 659,1 тысяч человек. Из них 1 млн 785 тысяч человек получали деньги в банках, 874,1 тысяч - через АО "Укрпочта".

Больше всего украинцев получали льготы и субсидии в государственном Ощадбанке - 834,3 тысячи человек, еще 826,3 тысяч - в государственном ПриватБанке, 60,3 тысячи в Райффайзен Банке, 64,1 тысячи - в других банках.