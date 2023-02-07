Субсидии и льготы: сколько украинцев получают деньги в банках и через "Укрпочту"
Фото: субсидии и льготы в Украине получают 2,7 млн граждан (Виталий Носач, РБК-Украина)
Пенсионный фонд обнародовал данные о численности получателей жилищных субсидий и льгот через уполномоченные банки и АО "Укрпочта" в январе 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.
По данным ПФУ, всего льготы и субсидии получали 2 млн 659,1 тысячи человек. Из них 1 млн 785 человек получали деньги в банках, 874,1 тысячи - через АО "Укрпочта".
Больше всего украинцев получали льготы и субсидии в государственном Ощадбанке - 834,3 тысячи человек, еще 826,3 тысячи - в государственном ПриватБанке, 60,3 тысяч в Райффайзен Банке, 64,1 тысячи - в других банках.
Напомним, льготы на жилищно-коммунальные услуги с 1 января 2023 предоставляются исключительно в денежной наличной форме органами Пенсионного фонда Украины.