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Финансирование пенсий сократили в начале 2023 года: сколько выплатили за январь

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Украина, Четверг 26 января 2023 08:49
Финансирование пенсий сократили в начале 2023 года: сколько выплатили за январь Фото: финансирование пенсий сократили на 1 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины 25 января завершил финансирование пенсий за январь 2022 года. На пенсионные выплаты за месяц направлено 50,4 млрд гривен, что на 1,0 млрд гривен меньше, чем в декабре прошлого года (51,4 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

По данным пресс-службы, 9,3 млрд гривен направлено на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 41,1 млрд гривен через уполномоченные банки.

Уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм.

По сообщению АО "Укрпочта" на 24 января доставлено 89,7% профинансированных сумм.

Кроме того, Пенсионным фондом направлено:

  • на выплату жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа - 3,9 млрд грн,
  • на страховые выплаты - 1705,1 млн грн, в том числе 804,7 млн грн - на оплату больничных.

Напомним, за 2022 год средний размер пенсии вырос на 631,06 грн. или на 15,8% до 4 622,59 грн. В то же время, количество пенсионеров сократилось на 153 196 до 10 687 921 человек.

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