Финансирование пенсий сократили в начале 2023 года: сколько выплатили за январь
Пенсионный фонд Украины 25 января завершил финансирование пенсий за январь 2022 года. На пенсионные выплаты за месяц направлено 50,4 млрд гривен, что на 1,0 млрд гривен меньше, чем в декабре прошлого года (51,4 млрд гривен).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .
По данным пресс-службы, 9,3 млрд гривен направлено на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 41,1 млрд гривен через уполномоченные банки.
Уполномоченными банками зачислено на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм.
По сообщению АО "Укрпочта" на 24 января доставлено 89,7% профинансированных сумм.
Кроме того, Пенсионным фондом направлено:
- на выплату жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа - 3,9 млрд грн,
- на страховые выплаты - 1705,1 млн грн, в том числе 804,7 млн грн - на оплату больничных.
Напомним, за 2022 год средний размер пенсии вырос на 631,06 грн. или на 15,8% до 4 622,59 грн. В то же время, количество пенсионеров сократилось на 153 196 до 10 687 921 человек.