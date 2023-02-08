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ПФУ скоротив фінансування субсидій: скільки виплатять українцям за останній місяць

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Україна, Середа 08 лютого 2023 10:03
ПФУ скоротив фінансування субсидій: скільки виплатять українцям за останній місяць Фото: субсидії та пільги у січні виплатять на суму 3,1 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України профінансував 3,1 млрд гривень на виплату житлових субсидій та пільг у січні 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

Сума скоротилася в порівнянні з попередніми місяцями, коли ПФУ профінансував житлові субсидії та пільги за грудень та листопад 2022 року по 3,9 млрд гривень.

Функції із виплати субсидій перейшли до Пенсійного фонду з 1 жовтня 2022 року. З 1 грудня Пенсійний фонд також призначає субсидії.

Раніше Пенсійний фонд оприлюднив дані щодо чисельності одержувачів житлових субсидій та пільг через уповноважені банки та АТ "Укрпошта" у січні 2023 року.

За даними ПФУ, усього пільги та субсидії отримували 2 млн 659,1 тисяч осіб. З них 1 млн 785 тисяч осіб отримували гроші в банках, 874,1 тисяч - через АТ "Укрпошта".

Найбільше українців отримували пільги та субсидії в державному Ощадбанку - 834,3 тисяч осіб, ще 826,3 тисяч - в державному ПриватБанку, 60,3 тисяч в Райффайзен Банку, 64,1 тисяч - в інших банках.

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