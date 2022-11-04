ПФУ профинансировал субсидии за первый месяц отопительного сезона

Пенсионный фонд профинансировал льготы и жилищные субсидии за октябрь 2022 года. На эти цели направлено 1,9 млрд грн средств государственного бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

"На выплату жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа направлено 1,9 млрд. грн.", - говорится в сообщении.

Кроме того, ПФУ начал финансирование пенсий за ноябрь. По состоянию на 3 ноября на пенсионные выплаты за ноябрь направлено 4,5 млрд грн, в т. ч. 2,9 млрд грн на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 1,6 млрд грн - через уполномоченные банки.

Напомним, функции по выплате субсидий перешли в Пенсионный фонд с 1 октября 2022 года. С 1 декабря Пенсионный фонд также будет назначать субсидии.