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ПФУ профинансировал субсидии за первый месяц отопительного сезона

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Украина, Пятница 04 ноября 2022 09:36
ПФУ профинансировал субсидии за первый месяц отопительного сезона Фото: Субсидии и льготы профинансированы за октябрь 2022 года (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд профинансировал льготы и жилищные субсидии за октябрь 2022 года. На эти цели направлено 1,9 млрд грн средств государственного бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

"На выплату жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа направлено 1,9 млрд. грн.", - говорится в сообщении.

Кроме того, ПФУ начал финансирование пенсий за ноябрь. По состоянию на 3 ноября на пенсионные выплаты за ноябрь направлено 4,5 млрд грн, в т. ч. 2,9 млрд грн на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 1,6 млрд грн - через уполномоченные банки.

Напомним, функции по выплате субсидий перешли в Пенсионный фонд с 1 октября 2022 года. С 1 декабря Пенсионный фонд также будет назначать субсидии.

Ожидается, что средняя субсидия в течение отопительного сезона составит 1700-1800 гривен.

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