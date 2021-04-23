Названі строки отримання 8 тисяч гривень після подачи заявки

Фізичні особи - підприємці (ФОПи) та наймані працівники з "червоних зон" зможуть отримати по 8 тисяч протягом десяти днів після заповнення заявки. Усі дані повинні бути заповнені правильно.

Про це йдеться у відповіді прес-служби Мінекономіки на запит РБК-Україна.

Як зазначається у відповіді, з 19 квітня ФОПи та наймані працівники, діяльність яких була призупинена на час перебування області в "червоній" зоні, можуть подати заявку на отримання одноразової матеріальної допомоги з державного бюджету України в розмірі 8 тисяч гривень. Зробити це можна на порталі або в застосунку "Дія".

У прес-службі уточнили, що подати заяву можна протягом 30 днів з дня запровадження "червоної" зони в області, де ведеться діяльність. Якщо цю область було віднесено до "червоної" зони протягом лютого-березня 2021 року, можна подати заяву до 18 травня 2021 включно.

Якщо правильно заповнені всі дані й застрахована особа відповідає умовам надання допомоги, "протягом 10 днів виплата надійде на рахунок, вказаний у заяві на допомогу", повідомили в Мінекономіки.