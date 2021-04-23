Названі строки отримання 8 тисяч гривень після подачи заявки
Фізичні особи - підприємці (ФОПи) та наймані працівники з "червоних зон" зможуть отримати по 8 тисяч протягом десяти днів після заповнення заявки. Усі дані повинні бути заповнені правильно.
Про це йдеться у відповіді прес-служби Мінекономіки на запит РБК-Україна.
Як зазначається у відповіді, з 19 квітня ФОПи та наймані працівники, діяльність яких була призупинена на час перебування області в "червоній" зоні, можуть подати заявку на отримання одноразової матеріальної допомоги з державного бюджету України в розмірі 8 тисяч гривень. Зробити це можна на порталі або в застосунку "Дія".
У прес-службі уточнили, що подати заяву можна протягом 30 днів з дня запровадження "червоної" зони в області, де ведеться діяльність. Якщо цю область було віднесено до "червоної" зони протягом лютого-березня 2021 року, можна подати заяву до 18 травня 2021 включно.
Якщо правильно заповнені всі дані й застрахована особа відповідає умовам надання допомоги, "протягом 10 днів виплата надійде на рахунок, вказаний у заяві на допомогу", повідомили в Мінекономіки.
Відзначимо, заявки на отримання 8 тисяч гривень компенсації почали приймати 19 квітня. Станом на 21 квітня заявки подали більше 200 тисяч фізичних осіб - підприємців та найманих працівників. Водночас з держбюджету виділили кошти лише на 175 тисяч громадян - 1,4 млрд гривень.
Інструкція щодо подачі заявки опублікована на порталі "Дія". Подача заявки займе близько 5 хвилин. Кінцевий термін подачі заяви: 30 днів з дня введення "червоного" рівня в регіоні.