ПФУ майже вичерпав свій бюджет на виплати карантинних 8 тисяч гривень

У бюджеті Пенсійного фонду України на виплати по 8 тисяч гривень фізичним особам-підприємцям (ФОПам) та найманим працівникам у "червоних" зонах передбачено 1,4 млрд гривень. ПФУ отримує кошти для виплат від Мінсоцполітики.

Про це йдеться у відповіді ПФУ на запит РБК-Україна.

"Бюджетом Пенсійного фонду України на 2021 рік… для надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, передбачено 1,4 млрд гривень", - йдеться у відповіді. У ПФУ також повідомили, що згідно з Порядком надання допомоги "Пенсійний фонд України здійснює перерахування коштів для виплати допомоги за списками на виплату допомоги, сформованими Мінцифри на підставі поданих заяв, в межах сум, які надійшли від Мінсоцполітики на зазначені виплати".