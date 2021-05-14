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ПФУ майже вичерпав свій бюджет на виплати карантинних 8 тисяч гривень

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Україна, П'ятниця 14 травня 2021 17:23
ПФУ майже вичерпав свій бюджет на виплати карантинних 8 тисяч гривень Фото: на виплати ФОПам передбачили 1,4 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У бюджеті Пенсійного фонду України на виплати по 8 тисяч гривень фізичним особам-підприємцям (ФОПам) та найманим працівникам у "червоних" зонах передбачено 1,4 млрд гривень. ПФУ отримує кошти для виплат від Мінсоцполітики.

Про це йдеться у відповіді ПФУ на запит РБК-Україна.

"Бюджетом Пенсійного фонду України на 2021 рік… для надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, передбачено 1,4 млрд гривень", - йдеться у відповіді.

У ПФУ також повідомили, що згідно з Порядком надання допомоги "Пенсійний фонд України здійснює перерахування коштів для виплати допомоги за списками на виплату допомоги, сформованими Мінцифри на підставі поданих заяв, в межах сум, які надійшли від Мінсоцполітики на зазначені виплати".

ПФУ майже вичерпав свій бюджет на виплати карантинних 8 тисяч гривень

Відзначимо, Станом на 14 травня для виплати по 8 тисяч гривень фізичним особам-підприємцям (ФОПам) і найманим працівникам у "червоних" зонах спрямовано 1 млрд гривень. Гроші отримали 125 тисяч осіб.

Заявки на отримання 8 тисяч гривень компенсації почали приймати 19 квітня. Станом на 6 травня заявки на компенсацію за карантин подали 320 тисяч українців.

У прес-службі Мінекономіки повідомили РБК-Україна, що фізичні особи - підприємці (ФОПи) та наймані працівники з "червоних зон" зможуть отримати по 8 тисяч протягом десяти днів після заповнення заявки. Усі дані повинні бути заповнені правильно.

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