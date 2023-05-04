В Петербурге на репетиции к параду 9 мая заметили неизвестный беспилотник, - СМИ
Сегодня, 4 мая, днем в центре Санкт-Петербурга заметили неизвестный беспилотник. Там проходила репетиция к параду 9 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Фонтанка.ру".
По информации издания, во время репетиции на Дворцовой площади беспилотник поднялся в воздух на несколько метров и рухнул на асфальт. К дрону подошел человек и поднял его, а затем его вместе с БПЛА увела полиция.
Журналисты предполагают, что беспилотник упал на землю после того, как его заглушили специальными средствами.
Напомним, вчера, 3 мая, Россия заявила о якобы атаке на Кремль. В Москве сразу же начали обвинять Украину.
Также мы писали, что несколько неизвестных дронов под Москвой на прошлой неделе заметили пилоты самолетов.
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