В Петербурге на репетиции к параду 9 мая заметили неизвестный беспилотник, - СМИ

Сегодня, 4 мая, днем в центре Санкт-Петербурга заметили неизвестный беспилотник. Там проходила репетиция к параду 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Фонтанка.ру ".

По информации издания, во время репетиции на Дворцовой площади беспилотник поднялся в воздух на несколько метров и рухнул на асфальт. К дрону подошел человек и поднял его, а затем его вместе с БПЛА увела полиция.

Журналисты предполагают, что беспилотник упал на землю после того, как его заглушили специальными средствами.