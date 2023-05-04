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В Петербурге на репетиции к параду 9 мая заметили неизвестный беспилотник, - СМИ

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Санкт-Петербург, Четверг 04 мая 2023 17:46
В Петербурге на репетиции к параду 9 мая заметили неизвестный беспилотник, - СМИ Иллюстративное фото: в Петербурге на репетиции к параду 9 мая заметили неизвестный беспилотник (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 4 мая, днем в центре Санкт-Петербурга заметили неизвестный беспилотник. Там проходила репетиция к параду 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Фонтанка.ру".

По информации издания, во время репетиции на Дворцовой площади беспилотник поднялся в воздух на несколько метров и рухнул на асфальт. К дрону подошел человек и поднял его, а затем его вместе с БПЛА увела полиция.

Журналисты предполагают, что беспилотник упал на землю после того, как его заглушили специальными средствами.

Напомним, вчера, 3 мая, Россия заявила о якобы атаке на Кремль. В Москве сразу же начали обвинять Украину.

Также мы писали, что несколько неизвестных дронов под Москвой на прошлой неделе заметили пилоты самолетов.

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Российская Федерация Санкт-Петербург дрони 9 Мая
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