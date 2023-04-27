Россияне испугались неизвестных дронов под Москвой. Их заметили пилоты самолетов
Российские пилоты самолетов несколько раз на этой неделе замечали под Москвой неизвестные дроны. Это происходило неподалеку от аэропортов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Shot.
По информации издания, пилот самолета "Победа", который вылетал из "Шереметьево", 22 апреля заметил беспилотник. Он якобы пролетел в 120 метрах под бортом воздушного судна на высоте около 600 метров над землей.
При этом экипаж уже другого самолета "Боинг" заметил, что рядом с ним на подлете к "Домодедово" пролетел белый БПЛА.
Кто именно запустил дроны - неизвестно, пишут журналисты.
Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты обвинили Украину в попытке атаки на Курскую АЭС при помощи дрона.
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