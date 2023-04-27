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Россияне испугались неизвестных дронов под Москвой. Их заметили пилоты самолетов

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Четверг 27 апреля 2023 16:37
Россияне испугались неизвестных дронов под Москвой. Их заметили пилоты самолетов Иллюстративное фото: россияне испугались неизвестных дронов под Москвой (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские пилоты самолетов несколько раз на этой неделе замечали под Москвой неизвестные дроны. Это происходило неподалеку от аэропортов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Shot.

По информации издания, пилот самолета "Победа", который вылетал из "Шереметьево", 22 апреля заметил беспилотник. Он якобы пролетел в 120 метрах под бортом воздушного судна на высоте около 600 метров над землей.

При этом экипаж уже другого самолета "Боинг" заметил, что рядом с ним на подлете к "Домодедово" пролетел белый БПЛА.

Кто именно запустил дроны - неизвестно, пишут журналисты.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты обвинили Украину в попытке атаки на Курскую АЭС при помощи дрона.

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