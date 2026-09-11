ua en ru
Пт, 11 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Петтабайты данных и миллионы снимков: NASA и IBM выпустили сверхмощный ИИ для Луны

14:16 11.09.2026 Пт
3 мин
Открыт доступ к картографированию
aimg Ольга Завада
Петтабайты данных и миллионы снимков: NASA и IBM выпустили сверхмощный ИИ для Луны Lunar Foundation Model обошла разработку Microsoft (фото: NASA/GSFC/Arizona State University)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

NASA и IBM выпустили открытую модель искусственного интеллекта NASA-IBM Lunar Foundation Model для исследования поверхности Луны.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на NASA.

Преодоление сложностей обучения: масштабы

Модель обучали преимущественно на петабайтах данных аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), собранных за 17 лет работы.

В общей сложности искусственный интеллект обработал около 2 миллионов изображений (свыше 1 миллиона высокоточных снимков с разрешением 1 метр и почти 964 тысячи мультиспектральных снимков).

Кроме того, использовались данные миссий GRAIL, Lunar Prospector и японского аппарата SELENE.

Обучение системы оказалось значительно сложнее аналогичных моделей для Земли.

Из-за отсутствия атмосферы тени на Луне чрезвычайно резки и полностью черны, лишены какой-либо информации, а из-за постоянного изменения угла солнечного света один и тот же объект будет выглядеть по-разному.

Традиционный метод обучения, когда алгоритм восстанавливает скрытые 90 процентов изображения на основе 10 процентов, завершился неудачей, поскольку большинство кратеров с орбиты почти одинаковы.

Ученые нашли решение: они разделили Луну на отдельные сектора по принципу разделения апельсина и полностью отделили учебные сектора от тестовых.

Петтабайты данных и миллионы снимков: NASA и IBM выпустили сверхмощный ИИ для ЛуныМодель NASA-IBM воспроизводит карты распределения вероятности наличия лунного льда (по шкале от синего до желтого), показанные в четырех точках (слева) вблизи полюса Луны (фото: NASA/IBM Research)

Читайте больше: NASA облегчает скафандры для астронавтов: что изменили ради высадки на Луну

Поиск льда, вулканов и превращение аналогов

Универсальность базовой модели позволяет планетологам легко адаптировать ее под разные задачи с помощью небольшого количества размеченных данных.

Ключевые области применения и результаты тестирования:

Поиск водяного льда: ИИ моделирует стабильность льда на поверхности и под ней в постоянно затененных полярных регионах, уменьшив количество ошибок на 23 процента по сравнению с визуальной системой SwinV2-B от Microsoft;

Картографирование кратеров: алгоритм оказался на 19 процентов точнее SwinV2-B, использовав лишь половину объема обучающих данных.

К слову, модель успешно идентифицировала новый кратер от падения ракеты SpaceX Falcon 9, произошедшего 5 августа, отделив его от существующего.

Исследование лунного вулканизма: система ускоряет поиск редких молодых вулканических образований, что помогает лучше понять термальную эволюцию и историю охлаждения Луны.

Петтабайты данных и миллионы снимков: NASA и IBM выпустили сверхмощный ИИ для ЛуныНа этих снимках, сделанных орбитальным аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter, показана поверхность Луны вблизи кратера Эйнштейна до (слева) и после (справа) падения корпуса ракеты SpaceX (фото: NASA/IBM Research)

Более интересного: "Интернет" для Марса: NASA выделило Blue Origin 700 миллионов

Часть глобальной ИИ-стратегии NASA

Представленная лунная модель вошла в экосистему "AI for Science", которую разрабатывают NASA и IBM и была интегрирована в открытый инструментарий TerraTorch.

В эту же линейку входят семейство моделей Prithvi для мониторинга стихийных бедствий и урожайности на Земле, а также модель Surya для прогнозирования солнечных вспышек и космической погоды.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
NASA Искусственный интеллект Ученые
Новости
РФ атаковала две АЗС "Укрнафта" в Киеве, по одной заправке был двойной удар (видео)
РФ атаковала две АЗС "Укрнафта" в Киеве, по одной заправке был двойной удар (видео)
Аналитика
Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech