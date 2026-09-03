NASA облегчает скафандры для астронавтов: что изменили ради высадки на Луну

NASA упростит конструкцию скафандров для первых высадок астронавтов на Луну, чтобы ускорить программу Artemis. Это должно помочь США вернуть людей на поверхность спутника Земли уже в 2028 году.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Ars Technica .

Новый скафандр Sortie Suit

По указанию руководителя программы Artemis Джереми Парсонса, NASA сотрудничает с компанией Axiom Space по созданию облегченного варианта скафандра под названием Sortie Suit.

Основные задачи разработчиков:

Уменьшить общую массу скафандра.

общую массу скафандра. Снизить сложность его конструкции.

сложность его конструкции. Упростить интерфейсы соединения между скафандрами и лунными посадочными модулями SpaceX и Blue Origin.

Угроза со стороны Китая и кадровые изменения

После назначения в декабре 2025 г. новый администратор NASA Джаред Айзекман провел ревизию программы Artemis, ведь она существенно отставала от графика.

Задержки создавали риск того, что Китай достанется поверхности Луны раньше США.

Для ускорения процессов с согласия Конгресса уже оптимизировано производство ракеты SLS и отменен проект станции Lunar Gateway.

Компания Axiom Space осталась единственным поставщиком скафандров после выхода из проекта компании Collins Aerospace в 2024 году, однако темпы ее работы вызывают беспокойство у консультативного совета по аэрокосмической безопасности.

Почему предыдущий дизайн оказался неудачным?

Первоначальные требования NASA оказались "слишком суровыми". Агентство требовало, чтобы скафандры выдерживали 6 выходов в открытый космос за 6,5 суток, сохраняли работоспособность после 210 дней хранения в сложенном состоянии и обеспечивали 2 часа работы в сверххолодной тени.

Поэтому скафандр AxEMU получился слишком тяжелым, жестким, дорогим и сложным в производстве, что ограничило подвижность астронавтов.

Новая концепция Sortie Suit предполагает создание "достаточно хорошего" скафандра для первых миссий с постепенным усложнением конструкции в будущем.