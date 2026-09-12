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Песков заявил, что Кремль рассчитывает на новую трехстороннюю встречу с Украиной и США

02:58 12.09.2026 Сб
2 мин
Сразу после этого Кремль оговорился - почему прогнозировать результат будет трудно
aimg Екатерина Коваль
Фото: представитель российского диктатора Дмитрий Песков (Getty Images)

Спикер Кремля заявил, что Москва открыта к переговорам и рассчитывает в ближайшей перспективе провести новую трехстороннюю встречу с участием России, Украины и США. По его словам, договоренность об этом уже обсуждалась с американскими переговорщиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Дмитрия Пескова изданию "Известия".

"Мы сохраняем свою открытость к переговорам. Мы надеемся, что, как и говорилось с американскими переговорщиками, уже в обозримой перспективе нам удастся собраться снова втроем и продолжить диалог", - сказал Песков.

При этом спикер Кремля отметил, что прогнозировать возможные результаты такой встречи будет "трудно", поскольку "каждый раз ситуация на земле для украинцев становится хуже".

Песков подчеркнул, что позиция России и ее условия хорошо известны - так же, как и озвученные российской стороной "первопричины конфликта", которые, по его словам, необходимо устранить.

Комментируя возможность встречи Путина с Дональдом Трампом в Китае, Песков сообщил, что окончательных договоренностей на этот счет пока нет.

Отвечая на вопрос о возможных попытках президента Украины Владимира Зеленского повлиять на позицию Трампа перед такой встречей, спикер Кремля заявил, что у американского лидера сформировано собственное видение отношений с Путиным, которое вряд ли кто-то сможет скорректировать.

Напомним, ранее уже сообщалось, что Путин, Трамп и Си Цзиньпин договариваются о возможной встрече – Песков тогда назвал ориентировочное время и место, хотя финального решения еще не было.

Также РБК-Украина писала, почему в Кремле обрадовались новому подходу США в переговорах по Украине и что планируют делать дальше.

Кроме того, ранее сообщалось, что Трамп готов встретиться с Путиным, но требует Украины .

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