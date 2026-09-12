Пєсков заявив, що Кремль розраховує на нову тристоронню зустріч з Україною та США

"Ми зберігаємо свою відкритість до переговорів. Ми сподіваємось, що, як і говорилось з американськими переговорниками, вже в осяжній перспективі нам вдасться зібратися знову втрьох і продовжити діалог", - сказав Пєсков.

При цьому речник Кремля зазначив, що прогнозувати можливі результати такої зустрічі буде "важко", оскільки "з кожним разом ситуація на землі для українців стає гіршою".

Пєсков підкреслив, що позиція Росії та її умови добре відомі - так само, як і озвучені російською стороною "першопричини конфлікту", які, за його словами, необхідно усунути.

Коментуючи можливість зустрічі Путіна з Дональдом Трампом у Китаї, Пєсков повідомив, що остаточних домовленостей із цього приводу поки немає.

Відповідаючи на запитання про можливі спроби президента України Володимира Зеленського вплинути на позицію Трампа перед такою зустріччю, речник Кремля заявив, що в американського лідера сформоване власне бачення відносин з Путіним, яке навряд чи хтось зможе скоригувати.