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Оржель назвав пріоритетом підписання транзитного контракту з "Газпромом"

Новини » Енергетика     25.11.2019 - 15:50
Оржель назвав пріоритетом підписання транзитного контракту з "Газпромом"
Фото: Олексій Оржель (brdo.com.ua)

Оржель заявив, що контракт мають намір підписати за європейськими правилами

Підписання контракту на транзит газу з російським "Газпромом" на сьогоднішній день є пріоритетом. Про це на брифінгу заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель.

За його словами, абсолютним пріоритетом є підписання договору на транзит газу з російською стороною. При цьому він підкреслив, що з переходом на європейські правила Україна більше не буде перебувати під політичним тиском у питаннях газу.

"Якщо ми підпишемо договір на транзит з "Газпромом", то, враховуючи ті запаси, які є у нас і які є в Європі в газосховищах, ми можемо стати свідками однієї з найбільш низьких цін на газ цієї зими", - зазначив він.

Він також додав, що українська сторона і Брюссель роблять все для забезпечення подальшого транзиту.

Нагадаємо, раніше "Нафтогаз України" дав відповідь на пропозицію російського "Газпрому" щодо відносин у газовій сфері в 2020 році. Зокрема, українська компанія заявила про готовність розглянути можливість виплати 3 млрд доларів, які присудив Стокгольмський арбітраж, газом.

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