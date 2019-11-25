Оржель заявив про 100%-й ризик припинення транзиту російського газу

Фото: Олексій Оржель (brdo com ua)

Україна підготувалася до припинення транзиту

На сьогоднішній день існує 100%-й ризик припинення транспортування газу з Росії з 1 січня 2020 року. Про це на брифінгу повідомив міністр енергетики та навколишнього середовища Олексій Оржель, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив міністр, у підземних газових сховищах 2019 році знаходиться на 30% більше газу, ніж у минулому.

За його словами, газосховища "підготовлені у тих обсягах для того, щоб ми пройшли зі стабільним газозабезпеченням, теплозабезпеченням зимовий період, коли у нас є 100% ризик того, що буде припинено транспортування газу".

За його словами, запаси газу на рівні 21,5 млрд кубометрів дозволяють "повноцінно вийти з опалювального сезону і забезпечити постачання в ревесному режимі кожного українця".

Нагадаємо, російський "Газпром" в останні тижні збільшив транзит через Україну практично до максимуму - до 294 млн кубометрів на добу. Як зазначив директор компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, це свідчення того, що "Газпром" особливо не планує продовжувати транзит через Україну після 1 січня 2020 року.

Відзначимо, "Газпром" направив "Нафтогазу" офіційну пропозицію продовжити транзитний контракт або укласти новий на один рік. При цьому російська компанія вимагає відмовитися від судових позовів, а також відновити прямі закупівлі газу. "Нафтогаз" в своїй відповіді відмовився списувати 3 млрд доларів боргу російської компанії.