Чи є в списку Путін? У Сенат США внесли нові санкції проти Росії

У Сенат Сполучених Штатів внесли законопроект про нові санкції проти Росії. Економічні обмеження будуть введені в разі вторгнення РФ в Україну.

"Якщо президент ствердно визначить, що Росія вчинила повторне вторгнення або ескалацію військових дій, Акт про захист суверенітету України запускає каскад обов'язкових санкцій проти політичного і військового керівництва Росії, фінансових інститутів, добувної промисловості і компанії Nord Stream 2", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, документ передбачає введення санкцій щодо президента Росії Володимира Путіна, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова, Міністра оборони Сергія Шойгу, а також начальника Генерального штабу Збройних сил і командувачів різними видами збройних сил, включаючи повітряно-десантні та військово-морські сили.

Активи Путіна

Документ пропонує оприлюднити публічний звіт про активи президента РФ Володимира Путіна та його оточення. При цьому наголошується, що він повинен бути представлений "не пізніше 180 днів після вступу в силу цього Закону".

Згідно з текстом документа, у звіт повинні бути включені дані про активи, вклади, банківські рахунки, ділові інтереси в самій РФ і за кордоном, а також відповідна інформація про бенефіціарів такого бізнесу, що належать Путіну, його оточенню і членам їх сімей (подружжя, діти, батьки, брати і сестри). Крім того, звіт повинен включати оцінку щорічного загального доходу Путіна і членів його сім'ї за 2017-2021 роки.

Санкції проти фінінститутів

Санкції у разі російського вторгнення в Україну будуть введені проти фінансових інститутів:

Сбербанк,

ВТБ,

Газпромбанк,

ВЕБ. РФ,

Російський фонд прямих інвестицій,

Кредитний банк Москви,

Альфа-банк,

Россельхозбанк,

ФК Банк Відкриття,

Промсвязьбанк,

Совкомбанк,

Транскапиталбанк.

Крім того, санкції можуть бути введені щодо постачальників спеціалізованих послуг з передачі фінансових повідомлень, зокрема, SWIFT.

Північний потік-2

Документ висловлює думку Конгресу США, що "Північний потік-2" є інструментом зловмисного впливу РФ, і що Сполучені Штати"повинні розглянути всі доступні і відповідні заходи, щоб запобігти введення в експлуатацію трубопроводу".

При цьому документ доручає Білому дому переглянути свою попередню відмову від Nord Stream 2 у світлі нарощування військового потенціалу Кремля і агресії щодо України.

