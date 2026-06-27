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PESEL UKR в 2026 году: кто из украинцев может оформить и какие условия необходимо выполнить

07:40 27.06.2026 Сб
2 мин
Какие преимущества предоставляет беженцам этот статус и сколько времени отводится на его оформление?
aimg Василина Копытко
Для получения PESEL UKR украинцам необходимо обратиться в уженд (фото: Getty Images)

Украинцы, прибывающие в Польшу в поисках спасения от войны, имеют право оформить специальный идентификационный номер PESEL со статусом UKR. Он дает доступ к социальным услугам.

РБК-Украина со ссылкой на Inpoland рассказывает, кто и как может его оформить сейчас.

Главное:

  • Заявление на границе: При въезде в Польшу необходимо обязательно сообщить пограничнику, что прибываете в страну с целью получения убежища от войны.
  • Срок: Обратиться в уженд (гмину или город) для оформления PESEL UKR необходимо в течение 30 дней.
  • Документы: Для регистрации необходимо иметь действующий загранпаспорт.

Как получить статус UKR

Ключевым этапом является пересечение границы. Если вы не сообщите пограничнику, что едете из-за войны, информация в системе не будет зафиксирована.

В таком случае в уженде вы сможете получить только "обычный" PESEL, который не предоставляет прав, предусмотренных для лиц, находящихся под временной защитой.

Основные требования к оформлению:

  • Фиксация в системе: Убедитесь, что пограничник внес информацию о бегстве от войны. Если будет указана другая причина (отдых, лечение, работа), статус UKR не будет предоставлен.
  • Посещение уженда: Имея зафиксированную информацию о въезде, вы должны подать заявление на PESEL UKR не позднее чем через 30 дней после прибытия.
  • Идентификация: При себе обязательно нужно иметь действующий загранпаспорт. Без него получить статус UKR невозможно.

Читайте также: Все больше украинцев в Польше возвращаются домой или уезжают дальше за границу

Статус UKR является основанием для легального пребывания, доступа к бесплатному медицинскому обслуживанию и социальным выплатам.

Если вы прибыли в Польшу, но по определенным причинам не сообщили об этом на границе, получить статус "UKR" потом будет значительно сложнее, поскольку право на него основано именно на факте пересечения границы вследствие военных действий.

Читайте также о том, что украинцы, находящиеся в Польше под временной защитой, должны обновить данные в реестре PESEL. Если этого не сделать, они потеряют статус UKR. Для обновления данных необходимо до 31 августа обратиться в администрацию города или гмины по месту жительства с действующим заграничным паспортом.

Ранее мы писали о том, что с 8 июля 2026 года в Польше начинаются усиленные проверки трудовых контрактов иностранцев. Инспекция труда сможет переводить гражданско-правовые соглашения в официальные трудовые договоры, если обнаружит, что работник на самом деле является сотрудником компании.

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