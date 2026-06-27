PESEL UKR в 2026 году: кто из украинцев может оформить и какие условия необходимо выполнить

Украинцы, прибывающие в Польшу в поисках спасения от войны, имеют право оформить специальный идентификационный номер PESEL со статусом UKR. Он дает доступ к социальным услугам.
РБК-Украина со ссылкой на Inpoland рассказывает, кто и как может его оформить сейчас.
Главное:
Ключевым этапом является пересечение границы. Если вы не сообщите пограничнику, что едете из-за войны, информация в системе не будет зафиксирована.
В таком случае в уженде вы сможете получить только "обычный" PESEL, который не предоставляет прав, предусмотренных для лиц, находящихся под временной защитой.
Основные требования к оформлению:
Статус UKR является основанием для легального пребывания, доступа к бесплатному медицинскому обслуживанию и социальным выплатам.
Если вы прибыли в Польшу, но по определенным причинам не сообщили об этом на границе, получить статус "UKR" потом будет значительно сложнее, поскольку право на него основано именно на факте пересечения границы вследствие военных действий.
Читайте также о том, что украинцы, находящиеся в Польше под временной защитой, должны обновить данные в реестре PESEL. Если этого не сделать, они потеряют статус UKR. Для обновления данных необходимо до 31 августа обратиться в администрацию города или гмины по месту жительства с действующим заграничным паспортом.
Ранее мы писали о том, что с 8 июля 2026 года в Польше начинаются усиленные проверки трудовых контрактов иностранцев. Инспекция труда сможет переводить гражданско-правовые соглашения в официальные трудовые договоры, если обнаружит, что работник на самом деле является сотрудником компании.