PESEL UKR в 2026 году: кто из украинцев может оформить и какие условия необходимо выполнить

Главное: Заявление на границе: При въезде в Польшу необходимо обязательно сообщить пограничнику, что прибываете в страну с целью получения убежища от войны.

При въезде в Польшу необходимо обязательно сообщить пограничнику, что прибываете в страну с целью получения убежища от войны. Срок: Обратиться в уженд (гмину или город) для оформления PESEL UKR необходимо в течение 30 дней.

Обратиться в уженд (гмину или город) для оформления PESEL UKR необходимо в течение 30 дней. Документы: Для регистрации необходимо иметь действующий загранпаспорт.

Как получить статус UKR

Ключевым этапом является пересечение границы. Если вы не сообщите пограничнику, что едете из-за войны, информация в системе не будет зафиксирована.

В таком случае в уженде вы сможете получить только "обычный" PESEL, который не предоставляет прав, предусмотренных для лиц, находящихся под временной защитой.

Основные требования к оформлению:

Фиксация в системе: Убедитесь, что пограничник внес информацию о бегстве от войны. Если будет указана другая причина (отдых, лечение, работа), статус UKR не будет предоставлен.

Убедитесь, что пограничник внес информацию о бегстве от войны. Если будет указана другая причина (отдых, лечение, работа), статус UKR не будет предоставлен. Посещение уженда: Имея зафиксированную информацию о въезде, вы должны подать заявление на PESEL UKR не позднее чем через 30 дней после прибытия.

Имея зафиксированную информацию о въезде, вы должны подать заявление на PESEL UKR не позднее чем через 30 дней после прибытия. Идентификация: При себе обязательно нужно иметь действующий загранпаспорт. Без него получить статус UKR невозможно.

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Статус UKR является основанием для легального пребывания, доступа к бесплатному медицинскому обслуживанию и социальным выплатам.

Если вы прибыли в Польшу, но по определенным причинам не сообщили об этом на границе, получить статус "UKR" потом будет значительно сложнее, поскольку право на него основано именно на факте пересечения границы вследствие военных действий.