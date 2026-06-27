PESEL UKR у 2026 році: хто з українців може оформити та які умови треба виконати

Українці, які прибувають до Польщі, рятуючись від війни, мають право оформити спеціальний ідентифікаційний номер PESEL зі статусом UKR. Він надає доступ до соціальних послуг.
РБК-Україна із посиланням на Inpoland розповідає, хто і як його може оформити зараз.
Головне:
Ключовим етапом є проходження кордону. Якщо ви не повідомите прикордоннику, що їдете через війну, інформацію в системі не буде зафіксовано.
У такому разі в уженді ви зможете отримати лише "звичайний" PESEL, який не надає прав, передбачених для осіб під тимчасовим захистом.
Основні вимоги до оформлення:
Статус UKR є підставою для легального перебування, доступу до безкоштовної медицини та соціальних виплат.
Якщо ви прибули до Польщі, але з певних причин не повідомили про це на кордоні, отримати статус "UKR" згодом буде значно складніше, оскільки право на нього базується саме на факті перетину кордону внаслідок воєнних дій.
Читайте також про те, що українці, які перебувають у Польщі під тимчасовим захистом, повинні оновити дані у реєстрі PESEL. Якщо цього не зробити, вони втратять статус UKR. Для актуалізації даних потрібно до 31 серпня звернутись до уженду міста або гміни за місцем проживання з чинним закордонним паспортом.
Раніше ми писали про те, що з 8 липня 2026 року Польщі розпочинаються посилені перевірки трудових контрактів іноземців. Інспекція праці зможе цивільно-правові угоди переводити на офіційні трудові договори, якщо виявить, що працівник насправді є штаті компанії.