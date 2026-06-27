PESEL UKR у 2026 році: хто з українців може оформити та які умови треба виконати

Головне: Заява на кордоні: При в'їзді в Польщу необхідно обов'язково повідомити прикордонника, що прибуваєте в країну з метою отримання прихистку від війни.

При в'їзді в Польщу необхідно обов'язково повідомити прикордонника, що прибуваєте в країну з метою отримання прихистку від війни. Термін: Звернутися до уженду (гміни чи міста) для оформлення PESEL UKR потрібно протягом 30 днів.

Звернутися до уженду (гміни чи міста) для оформлення PESEL UKR потрібно протягом 30 днів. Документи: Для реєстрації необхідно мати дійсний закордонний паспорт.

Як отримати статус UKR

Ключовим етапом є проходження кордону. Якщо ви не повідомите прикордоннику, що їдете через війну, інформацію в системі не буде зафіксовано.

У такому разі в уженді ви зможете отримати лише "звичайний" PESEL, який не надає прав, передбачених для осіб під тимчасовим захистом.

Основні вимоги до оформлення:

Фіксація в системі: Переконайтеся, що прикордонник вніс інформацію про втечу від війни. Якщо буде вказано іншу причину (відпочинок, лікування, робота), статус UKR не нададуть.

Переконайтеся, що прикордонник вніс інформацію про втечу від війни. Якщо буде вказано іншу причину (відпочинок, лікування, робота), статус UKR не нададуть. Візит до уженду: Маючи зафіксовану в'їзну інформацію, ви повинні подати заяву на PESEL UKR не пізніше ніж через 30 днів після прибуття.

Маючи зафіксовану в'їзну інформацію, ви повинні подати заяву на PESEL UKR не пізніше ніж через 30 днів після прибуття. Ідентифікація: При собі обов’язково потрібно мати дійсний закордонний паспорт. Без нього отримати статус UKR неможливо.

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Статус UKR є підставою для легального перебування, доступу до безкоштовної медицини та соціальних виплат.

Якщо ви прибули до Польщі, але з певних причин не повідомили про це на кордоні, отримати статус "UKR" згодом буде значно складніше, оскільки право на нього базується саме на факті перетину кордону внаслідок воєнних дій.