На першу проблемну дільницю в Ізмаїлі завезли бюлетені, - ЦВК

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На територіальному виборчому округу №143 була допущена помилка в номері печатки

На одну з проблемних виборчих дільниць в Ізмаїлі Одеської області наразі доставлені надруковані нові бюлетені. Там відбувається голосування на виборах президента України, повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Олег Конопольський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на територіальну виборчу дільницю №511003 округу 143 зараз виборчі бюлетені, які були надруковані, доставлені.

"Нажаль, для цього був потрібен час. На даний час, бюлетені видаються. Зараз буде продовжено голосування", - зазначив він.

За його словами, на територіальному виборчому округу №143 була допущена помилка в номері печатки.

Речник наголосив, що така сама проблема зафіксована і в другій проблемні виборчій дільниці цього округу.

"Така сама проблема виникла в тому самому окрузі. На даний час до нас звернулась ДВК округу 143, в якому просять підтвердити право громадян на голосування, не дивлячись на помилку", - додав заступник голови ЦВК.

Нагадаємо, що ЦВК проведе засідання для підтвердження законності голосування на одній з проблемних виборчих дільниць.

"На другій дільниці (в Ізмаїлі Одеської області, - ред.) - бюлетені видавалися саме з печаткою. Громадяни приймали участь у голосуванні. І комісія звернулася підтвердити законність. Зараз ЦВК буде засідати з цього питання", - підсумував Конопольський.

Раніше голова ЦВК Тетяна Сліпачук повідомляла, що на території України працюють всі дільничі комісії, окрім однієї - в місті Ізмаїл Одеської області.

Зазначимо, у день виборів президента України сьогодні, 31 березня, станом на 13:00 до поліції надійшло 384 заяви та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом.