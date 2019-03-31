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На першу проблемну дільницю в Ізмаїлі завезли бюлетені, - ЦВК

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 14:21
На першу проблемну дільницю в Ізмаїлі завезли бюлетені, - ЦВК
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На територіальному виборчому округу №143 була допущена помилка в номері печатки

На одну з проблемних виборчих дільниць в Ізмаїлі Одеської області наразі доставлені надруковані нові бюлетені. Там відбувається голосування на виборах президента України,  повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Олег Конопольський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на територіальну виборчу дільницю №511003 округу 143 зараз виборчі бюлетені, які  були надруковані, доставлені.

"Нажаль, для цього був потрібен час. На даний час, бюлетені видаються. Зараз буде продовжено голосування", - зазначив він.

За його словами, на територіальному виборчому округу №143 була допущена помилка в номері печатки.

Речник наголосив, що така сама проблема зафіксована і в другій проблемні виборчій дільниці цього округу.

"Така сама проблема виникла в тому самому окрузі. На даний час до нас звернулась ДВК округу 143, в якому просять підтвердити право громадян на голосування, не дивлячись на помилку", - додав заступник голови ЦВК.

Нагадаємо, що ЦВК проведе засідання для підтвердження  законності голосування на одній з проблемних виборчих дільниць.

"На другій дільниці (в Ізмаїлі  Одеської області, -  ред.) - бюлетені видавалися саме з печаткою. Громадяни приймали участь у голосуванні. І комісія звернулася підтвердити законність. Зараз ЦВК буде засідати з цього питання", - підсумував Конопольський.

Раніше голова ЦВК Тетяна Сліпачук повідомляла, що на території України працюють всі дільничі комісії, окрім однієї - в місті Ізмаїл Одеської області.

Зазначимо, у день виборів президента України сьогодні, 31 березня, станом на 13:00 до поліції надійшло 384 заяви та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом.

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