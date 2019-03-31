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На первый проблемный участок в Измаиле завезли бюллетени, - ЦИК

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 14:21
На первый проблемный участок в Измаиле завезли бюллетени, - ЦИК
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На территориальном избирательном округе №143 была допущена ошибка в номере печати

На один из проблемных избирательных участков в Измаиле Одесской области доставлены напечатанные новые бюллетени. Там проходит голосование на выборах президента Украины, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Олег Конопольский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на территориальный избирательний участок №511003 округа 143 сейчас доставили избирательные бюллетени, которые были напечатаны.

"К сожалению, для этого требовалось время. В настоящее время бюллетени выдаются. Сейчас будет продлено голосование", - отметил он.

По его словам, на территориальном избирательном округе №143 была допущена ошибка в номере печати.

Спикер подчеркнул, что такая же проблема зафиксирована и во втором проблемном избирательном участке этого округа.

"Такая же проблема возникла в том самом округе. В настоящее время к нам обратилась УИК округа 143, в котором просят подтвердить право граждан на голосование, несмотря на ошибку", - добавил заместитель председателя ЦИК.

Напомним, что ЦИК проведет заседание для подтверждения законности голосования на одном из проблемных избирательных участков.

"На втором участке (в Измаиле Одесской области, - ред.) - бюллетени выдавались именно с печатью. Граждане принимали участие в голосовании. И комиссия обратилась подтвердить законность. Сейчас ЦИК будет заседать по этому вопросу", - подытожил Конопольский.

Ранее председатель ЦИК Татьяна Слипачук сообщала, что на территории Украины работают все участковые комиссии, кроме одной - в городе Измаил Одесской области.

Отметим, в день выборов президента Украины сегодня, 31 марта, по состоянию на 13:00 полиции поступило 384 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом.

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