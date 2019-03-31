В поліції відзвітували про порушення станом на 13:00

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Відкрито 4 кримінальні провадження

У день виборів президента України сьогодні, 31 березня, станом на 13:00 до поліції надійшло 384 заяви та повідомлення, пов’язані з виборчим процесом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції на сторінці у Facebook.

Поліцейські відкрили чотири кримінальні провадження.

Як зазначається, здебільшого порушення пов’язані з незаконною агітацією (36), підкупом виборців (13), пошкодженням бюлетенів (13), фотографуванням бюлетенів (26) спробою винесення бюлетеня з дільниці (5).

Фото: інфографіка (facebook.com/UA.National.Police)

Зазначимо, згідно із інформацією МВС, за період кампанії виборів президента України загалом було отримано повідомлення про понад 5 тисяч ситуацій, якій пов'язують з порушенням виборчого законодавства.

Зокрема, в Чернігові в поліцію подзвонив невідомий чоловік, який повідомив про те, що в разі неприпинення підкупу виборців в 13:00 він підірве штаби одного з кандидатів.

Також під Черніговом на виборчій дільниці кинули запальну суміш. Інцидент стався в Борзні на вулиці Пантелеймона Куліша, 105. Зокрема, чоловік кинув запалювальну суміш з наступним горінням, однак через хвилину займання ліквідували, в результаті події ніхто не постраждав.