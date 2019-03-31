На території України не працює одна дільнича комісія, - ЦВК

Фото: Тетяна Сліпачук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Всі інші дільниці працюють в штатному режимі

В ході виборів президента України на території України працюють всі дільничі комісії, окрім однієї - в місті Ізмаїл Одеської області. Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, з моменту голосування в Україні не відкрились ДВІ дільниці в Ізмаїлі та одна в Київській області.

Але станом на 11:10 ситуація змінилась: запрацювала одна дільниця в Ізмаїлі та дільниця в Київській обласі.

"Одна дільниця є в Ізмаїлі, на якій штамп - печатка дільниці не відповідає тому, зразку, який було надіслано. Саме це питання і буде вирішено на засіданні. На дільницю, а ще знаходиться в Ізмаїлі, вже доставлені бюлетені, йде процес голосування. Київська дільниця вже працює", - додала Сліпачук.

Сліпачук зазначила, що згідно з інформацією, яка зараз надходить від ОВК, на території нашої держави працюють всі, за виключенням однієї дільниці, йде голосування", - повідомила Сліпачук.

Вона також повідомила, що через півгодини буде засідання ЦВК, де також буде розблоковано роботу певної виборчої дільниці.

"На жаль, як і на попередніх виборах в нас були проблеми стосовно використання штампу "вибув". Навіть, незважаючи на те, що ЦВК неодноразово звертала увагу ОВК та ДВК на недопустимість цього", - повідомила Сліпачук.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві на виборах президента України 8 дільниць розпочали роботу із запізненням.

Також повідомлялося, що у Житомирській області на дільниці у Коростені комісія дозволила виборцям проголосувати до 8 години ранку. Окрім того, було зафіксовано голосування виборців без паспортів.