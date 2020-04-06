У перший день посиленого карантину поліція склала майже 200 адмінпротоколів

У перший день посиленого карантину в Україні, 6 квітня, поліція склала 192 адмінпротоколи за порушення карантинних заходів, запроваджених для боротьби з поширенням коронавірусної хвороби. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України.

Зокрема, найбільше протоколів складено у трьох областях та в столиці.

"Найбільше протоколів складено у Дніпропетровській, Львівській, Одеській областях та у місті Києві. Правоохоронці виявили 14 правопорушників, які відвідували парки та сквери. Ще 10 адміністративних протоколів складено за порушення умов самоізоляції", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що також є перші адмінпротоколи за появу у громадських місцях без масок.

Вказано також, що до несення служби залучено близько 22 000 правоохоронців - поліції та Нацгвардії. При цьому сім тисяч співробітників задіяні безпосередньо для патрулювань у парках, скверах тощо.

Крім того, із введенням тимчасових обмежень до поліції щодня надходять повідомлення від громадян про порушення, пов’язані із правилами карантину.

"Із початку карантинних заходів на спецлінію 102 надійшло понад 26 тисяч повідомлень, а за сьогодні, 6 квітня - надійшло більше 1200 повідомлень", - інформують у НПУ.

Нагадаємо, з початку запровадження карантину в Україні через пандемію коронавірусу правоохоронці склали 3922 адміністративних протоколи.

Як писало РБК-Україна, мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці можуть обмежити пересування на своїх автомобілях, якщо і далі буде продовжуватися порушення карантину. При цьому, як уточнив мер, подібні обмеження вводяться на рівні Кабінету міністрів.