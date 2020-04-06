В первый день усиленного карантина полиция составила почти 200 админпротоколов

В первый день усиленного карантина в Украине, 6 апреля, полиция составила 192 админпротокола за нарушение карантинных мероприятий, введенных для борьбы с распространением коронавирусной болезни. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

В частности, больше всего протоколов составлено в трех областях и в столице.

"Больше всего протоколов составлено в Днепропетровской, Львовской, Одесской областях и в Киеве. Правоохранители обнаружили 14 правонарушителей, которые посещали парки и скверы. Еще 10 административных протоколов составлено за нарушение условий самоизоляции", - указано в сообщении.

Отмечается, что также есть первые админпротоколы за появление в общественных местах без масок.

Указано также, что к несению службы привлечены около 22 тысячи правоохранителей - полиции и Нацгвардии. При этом семь тысяч сотрудников задействованы непосредственно для патрулирования в парках, скверах и тому подобное.

Кроме того, с введением временных ограничений в полицию ежедневно поступают сообщения от граждан о нарушениях, связанных с правилами карантина.

"С начала карантинных мероприятий на спецлинию 102 поступило более 26 тысяч сообщений, а за сегодня, 6 апреля - поступило более 1200 сообщений", - информируют в НПУ.

Напомним, с начала введения карантина в Украине из-за пандемии коронавируса правоохранители составили 3922 административных протокола.

Как писало РБК-Украина, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице могут ограничить передвижение на своих автомобилях, если и дальше будет продолжаться нарушение карантина. При этом, как уточнил мэр, подобные ограничения вводятся на уровне Кабинета министров.