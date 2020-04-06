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У Києві можуть заборонити пересування на своїх автомобілях

Новини » Коронавірус     06.04.2020 - 12:29
У Києві можуть заборонити пересування на своїх автомобілях
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві можуть посилити обмеження, якщо далі буде тривати недотримання правил

Якщо далі буде тривати недотримання правил, то в Києві можуть обмежити пересування на своїх автомобілях через поширення коронавірусу. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він зазначив, можуть дозволити їздити лише тим, хто забезпечує життєдіяльність міста.

"Якщо далі буде тривати недотримання правил, держава може запровадити найсуворіші обмеження. Зрозуміло, що вони також будуть діяти і в столиці, коли їздитимуть тільки ті, хто забезпечує життєдіяльність нашого міста. Саме тому я звертаюсь, не доводити до цього, все залежить від вас", - заявив Кличко.

Нагадаємо, з понеділка в Україні істотно посилені обмеження карантину через коронавірус. На вулицю не можна виходити без документів, а в громадських місцях запроваджено "масковий режим".

Зазначимо, сьогодні, 6 квітня, з'являться нові правила дезінфекції та поховання померлих від коронавірусу.

Додамо, за 12 днів середній добовий темп приросту заражених коронавірусом становив 27%. У той же час за останню добу приріст склав усього 7%.

За кордоном від коронавірусу вилікувалися 15 українців За добу в Києві ще 22 випадки COVID-19, серед них медики і 8-річна дитина
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