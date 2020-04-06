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Поліція склала понад 3,9 тисячі адмінпротоколів за порушення карантину

Новини » Коронавірус     06.04.2020 - 17:39
Поліція склала понад 3,9 тисячі адмінпротоколів за порушення карантину
Фото: порушення карантину (сайт Нацполіції)

Нацполіція також розслідує майже 50 кримінальних справ щодо порушення карантину

Національна поліція України інформує, що з початку запровадження карантину в Україні через пандемію коронавірусу правоохоронці склали 3922 адміністративних протоколи. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Крім того, поліція розслідує 46 кримінальних справ за порушення карантину.

"З початку введення карантинних заходів на території держави поліцейські склали 3922 адміністративних протоколи. Усі вони стосувалися порушення правил щодо карантину людей, а 182 з них - за порушення режиму самоізоляції. Окрім того, поліція розслідує 46 кримінальних проваджень", - йдеться у повідомленні.

У поліції підкреслюють, що з 6 квітня набирають чинності нещодавно ухвалені урядом обмеження, зокрема щодо перебування у громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту - респіратора або захисної маски, а також переміщення групою осіб у кількості більше ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років, повнолітніми родичами чи іншими уповноваженими особами.

Крім того, забороняється відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, спортивні та дитячі майданчики, лісопаркові і прибережні зони, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності.

Нагадаємо, через карантин у Києві на території Гідропарку сталася сутичка з поліцією, у результаті інциденту двох порушників забрали у відділення. Зокрема, виник спір між спортсменами і поліцейськими.

Як писало РБК-Україна, мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці можуть обмежити пересування на своїх автомобілях, якщо і далі буде продовжуватися порушення карантину. Він зазначив, що подібні обмеження вводяться на рівні Кабінету міністрів.

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