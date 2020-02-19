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У Китаї заявили про подолання піку коронавірусу

Новини » Надзвичайні події     19.02.2020 - 13:43
У Китаї заявили про подолання піку коронавірусу
Ілюстративне фото (twitter.com/XHNews)

Приблизно 80,9% випадків захворювання класифікуються як легкі

Китайські вчені заявили про подолання піку епідемії коронавірусу. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Chinese Journal of Epidemiology.

Вчені встановили, що у більшості заражених людей спостерігаються легкі симптоми. Ризику для життя піддаються літні пацієнти та пацієнти з супутніми захворюваннями.

У дослідженні говориться, що приблизно 80,9% випадків захворювання класифікуються як легкі, 13,8% - як важкі, і тільки 4,7% - як критичні. Загальна смертність від вірусу COVID-19 склала 2,3%. Чоловіки помирають частіше - 2,8%, ніж жінки - 1,7%.

Нагадаємо, у Китаї кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом COVID-19, становить вже 2011 осіб.

Раніше вчені з Китаю заявили, що кілька з відібраних препаратів показали гарні результати при лікуванні коронавірусу COVID-2019. Дослідники відібрали 5000 ліків-кандидатів для лікування коронавірусу, з них найбільш ефективними виявилися Хлорохинфосфат, Фавипиравир і Ремдесивир.

Крім того, влада Китаю підтвердила, що новий тип коронавірусу, який викликав спалах пневмонії в країні, здатний передаватися, в тому числі від людини до людини.

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