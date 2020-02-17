Вчені з'ясували, що коронавірус міг поширитися з наукової лабораторії в Ухані

Ілюстративне фото (jyllands-posten.dk)

У двох лабораторіях в Ухані досліджували перебіг коронавірусу у кажанів

Спалах коронавірусу почався у науковій лабораторії міста Ухань. Про це заявили китайські біологи Ботао Сяо та Лей Сяо, які опублікували звіт під назвою "Можливі джерела спалаху коронавірусу 2019-nCoV", повідомляє London loves Business.

За словами науковців, спалах смертельного вірусу в Ухані пояснюється тим, що у місцевій лабораторії досліджували перебіг коронавірусу у кажанів і саме звідти він міг поширитися.

У звіті йдеться про дві лабораторії, одна з яких розташована 280 метрах від ринку морепродуктів.

"Ми коротко вивчили історію діяльності лабораторій та дійшли висновку, що коронавірус, ймовірно, став наслідком експериментів у лабораторії", - зазначили вчені.

Нагадаємо, головний виконавчий директор ВООЗ Сумія Свамінатан назвала терміни перших тестувань на людях вакцини від коронавірусу COVID-19. За її словами, це станеться менш ніж через півроку - через чотири-п'ять місяців. Зараз вже розробляються кілька вакцин від нового вірусу.

Раніше китайські вчені розробили портативний пристрій, який може швидко діагностувати захворювання коронавірусом. Апарат здатний оперативно проводити аналіз крові людини на наявність коронавірусу.

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