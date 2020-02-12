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Китайські вчені створили пристрій для швидкої діагностики коронавірусу

Новини » Суспільство     12.02.2020 - 19:23
Китайські вчені створили пристрій для швидкої діагностики коронавірусу
Ілюстративне фото (xinhuanet)

За формою пристрій дуже схожий на комп'ютерну мишку

Вчені з Тяньцзінського університету (Китай) розробили портативний пристрій, який може швидко діагностувати захворювання на коронавірус. Про це повідомляє Xinhua.

Повідомляється, що пристрій може швидко виявляти випадки захворювання та аналізувати дані.

За формою пристрій дуже схожий на комп'ютерну мишку.

Апарат може оперативно брати аналіз крові з пальця людини та повідомляє, чи є у людини інфекція коронавірусу.

Результати автоматично завантажуються на хмарну платформу, на якій можуть оброблятися дані та передаватися в урядові відомства.

Китайські вчені створили пристрій для швидкої діагностики коронавірусу Фото: пристрій для виявлення коронавірусу (xinhuanet)

Нагадаємо, у Сінгапурі коронавірусом COVID-19 заразилися ще 3 людини. Таким чином, загальна кількість інфікованих у Сінгапурі досягла 50. Вісім пацієнтів знаходяться у критичному стані. Ще 15 осіб одужали та були виписані з лікарень.

Зазначимо, станом на ранок 12 лютого, коронавірусом COVID-19 захворіли понад 44 тис. осіб. Від вірусу загинули 1114 осіб, ще 4781 повністю одужали.

Також РБК-Україна повідомляло, що у аеропортах України у зв'язку з загрозою поширення коронавірусу чергують бригади екстреної медичної допомоги.

У Сінгапурі кількість хворих коронавірусом збільшилася до 50 В аеропортах через коронавірус чергують бригади меддопомоги, - МОЗ
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