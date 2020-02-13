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У ВООЗ анонсували терміни тестування першої вакцини від коронавірусу

Новини » Суспільство     13.02.2020 - 02:40
У ВООЗ анонсували терміни тестування першої вакцини від коронавірусу
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Тестування вакцини почнеться менше, ніж за півроку

У Всесвітнійо організації охорони здоров'я (ВООЗ) назвали терміни перших тестувань на людях вакцини від коронавірусу COVID-19. Про це сказала головний виконавчий директор ВООЗ Сумія Свамінатан, передає Listin Diario.

За її словами, це відбудеться менш ніж через півроку - через чотири-п'ять місяців. Зараз вже розробляються декілька вакцин від нового вірусу.

"Одна або дві вакцини будуть вибрані для тестування приблизно через чотири або п'ять місяців", - підкреслила Сваминатан.

Проте, безпосереднє застосування вакцини приблизно почнеться через рік-півтора, в залежності від результатів тестування. За цей час вчені також будуть з'ясовувати джерело і характер передачі вірусу людям і вивчати питання ефективності карантинів та інших обмежень.

Відзначимо, в Женеві 11 і 12 лютого в глобальному форумі ВООЗ взяли участь понад 400 вчених, які обговорювали стратегію боротьби з китайським коронавірусом, розробку вакцин та ліків.

Згідно з останніми даними ВООЗ, кількість хворих коронавірусом по всьому світу досягла 45 171 людей, померли 1114 осіб.

Нагадаємо, китайські вчені розробили портативний пристрій, яке може швидко діагностувати захворювання коронавірусом. Апарат здатний оперативно проводити аналіз крові людини на наявність коронавірусу.

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