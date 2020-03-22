Перші випадки захворювання коронавірусом підтверджені в секторі Газа

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Два палестинця прибули з Єгипту

Перші два випадки коронавіруса були підтверджені в густонаселеному палестинському секторі Газа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що в міністерстві охорони здоров'я Гази підтвердили, що двоє палестинців, які прибули з Пакистану і в'їхали в Газу через Єгипет, дали позитивний результат на вірус пізно ввечері в суботу і знаходяться в карантині в Рафасі, місті недалеко від єгипетського кордону.

За останні два тижні в Газі були закриті школи, громадські ринки і зали для заходів, щоб мінімізувати ризик передачі коронавіруса.

Раніше повідомлялося, що Віфлеєм повністю закритий для в'їзду і виїзду, за винятком екстрених випадків. Службам безпеки наказано приймати правові заходи проти тих, хто порушить карантин.

РБК-Україна писало, що в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) скасували всі масові заходи у зв'язку з поширенням коронавіруса в Перській затоці.

Нагадаємо, станом на вечір 21 березня кількість підтверджених випадків коронавіруса в світі перевищила 300 тисяч.