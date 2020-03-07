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Віфлеєм закрили для туристів і паломників через коронавірус

Новини » Суспільство     07.03.2020 - 19:38
Віфлеєм закрили для туристів і паломників через коронавірус
Фото (twitter.com/WAFANewsEnglish)

Віфлеєм повністю закритий для в'їзду і виїзду, за винятком екстрених випадків

Віфлеєм повністю закрили для туристів і паломників з-за поширення нового коронавірусу. Про це повідомляє Нaaretz.

Повідомляється, що Віфлеєм повністю закритий для в'їзду і виїзду, за винятком екстрених випадків. Службам безпеки наказано приймати правові заходи проти тих, хто порушить карантин.

Додамо, що про перші випадки зараження на палестинських територіях стало відомо 5 березня. Через вірус ввели на 30 днів режим надзвичайної ситуації на всіх палестинських територіях.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що через ситуацію з коронавірусом у Віфлеємі закриють Храм Різдва Христового. Християнські церкви Палестини вирішили закрити на два тижні, в тому числі Храм Різдва Христового. Також скасовано щорічне Вифлеємський марафон.

Відзначимо, що відкриття Лувра в неділю вранці, 1 березня, перенесли на невизначений термін. Як повідомив представник музею, дирекція Лувру проводило нараду з фахівцями в зв'язку з загрозою епідемії коронавірусу у Франції. 4 березня відновив роботу художній музей Лувр. У Франції за станом на 2 березня було зареєстровано 130 випадків зараження новим коронавірусів, серед них двоє померли.

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