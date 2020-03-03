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В ОАЕ скасували масові заходи через коронавірус

Новини » В світі     03.03.2020 - 10:17
В ОАЕ скасували масові заходи через коронавірус
Ілюстративне (twitter.com/Tabeen6)

Концерти і спортивні заходи скасували із-за спалаху коронавіруса в Перській затоці, де виявлено не менш 1641 захворювання

В Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) скасовано всі масові заходи у зв'язку з поширенням коронавірусу в Перській затоці. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, були скасовані фестиваль електронної музики Ultra 5-6 березня в Абу-Дабі на арені Du місткістю 25 тисяч глядачів і концерт 21 березня K-pop Music Bank в Дубаї на Coca Cola Arena місткістю 17 тисяч глядачів були скасовані. Також були скасовані жіночий форум та фестиваль йоги в Абу-Дабі і карнавал в Дубаї для індуїстського фестивалю холі, а концерт американського репера Расса був перенесений з 27 березня на листопад.

Крім цього у Дубая відклали міжнародну виставку яхт Dubai International Boat Show 2020 до листопада, а в Абу-Дабі - змагання з тріатлону (ITU World Triathlon) та турнір з велоспорту, де коронавірус був зареєстрований у двох елітних учасників.

Відзначимо, в регіоні Перської затоки було зареєстровано не менш 1641 випадку коронавірусу. Загинули в результаті захворювання 66 осіб. Більшість випадків були зафіксовані в Ірані. В ОАЕ офіційно підтвердили 21 випадок захворювання.

Нагадаємо, перші випадки захворювання коронавірусом в ОАЕ були зафіксовані в кінці січня. Захворіли члени однієї сім'ї з китайської провінції Хубей, де розташоване місто Ухань, звідки почалося поширення вірусу.

Також РБК-Україна писало, що з 25 лютого ОАЕ повністю припинили повітряне сполучення з Іраном через поширення коронавірусу. Попередньо авіасполучення зупинено на тиждень.

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