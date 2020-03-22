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Первые случаи заболевания коронавирусом подтверждены в секторе Газа

Новости » Коронавирус     22.03.2020 - 06:07
Первые случаи заболевания коронавирусом подтверждены в секторе Газа
Илюстративное фото (freepik)

Два палестинца прибыли из Египта

Первые два случая коронавируса были подтверждены в густонаселенном палестинском секторе Газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в министерстве здравоохранения Газы подтвердили, что два палестинца, которые прибыли из Пакистана и въехали в Газу через Египет, дали положительный результат на вирус поздно вечером в субботу и находятся в карантине в Рафахе, городе недалеко от египетской границы.

За последние две недели в Газе были закрыты школы, общественные рынки и залы для мероприятий, чтобы минимизировать риск передачи коронавируса.

Ранее сообщалось, что Вифлеем полностью закрыт для въезда и выезда, за исключением экстренных случаев. Службам безопасности предписано принимать правовые меры против тех, кто нарушит карантин.

РБК-Украина писало, что в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) отменили все массовые мероприятия в связи с распространением коронавируса в Персидском заливе.

Напомним, по состоянию на вечер 21 марта количество подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 300 тысяч.

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