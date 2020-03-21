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Коронавірусом у світі заразилися понад 300 тисяч людей

Новини » Коронавірус     21.03.2020 - 22:09
Коронавірусом у світі заразилися понад 300 тисяч людей
Ілюстративне фото (flickr.com koreanet)

Жертвами хвороби стали понад 12 тисяч осіб

Станом на вечір 21 березня кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі перевищила 300 тисяч. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс worldometers, який відслідковує поширення коронавірусу планетою.

За даними сервісу, наразі кількість виявлених заражених коронавірусом складає 300 227 людей. Жертвами коронавірусу стали вже 12 948 жителів планети. Вилікуватися вдалося 94 625 особам.

Найбільша кількість випадків коронавірусу зафіксована у Китаї (81 008), Італії (53 578), Іспанії (25 374), США (22 738), Німеччині (21 854), Ірані (20 610) та Франції (14 459).

Зазначимо, що в Італії кількість смертей від коронавірусу перевищила показники Китаю. В Італії вже зафіксовано 4 825 летальних випадків, тоді як в Китаї - 3 225. Це найбільша кількість смертей від коронавірусу у світі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Італії за добу було зафіксовано майже 800 смертей від коронавірусу. Загальна кількість інфікованих в Італії перевищила 53,5 тисячі, а жертвами COVID-19 вже стали майже 5 тисяч італійців.

Як писало РБК-Україна, станом на вечір 21 березня кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні становить 47. Сьогодні було підтверджено 6 нових випадків у Києві.

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