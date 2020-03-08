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Перші випадки коронавірусу підтвердили ще в одній країні

Новини » В світі     08.03.2020 - 13:47
Перші випадки коронавірусу підтвердили ще в одній країні
Ілюстративне фото (freepik)

Двоє з хворих повернулися з Італії, третій інфікований також контактував з людьми, що мандрували в Італії

Перші три випадки захворювання коронавірусом підтвердили в Бангладеші. Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеве Міністерство охорони здоров'я.

Повідомляється, що коронавірус був зафіксований у двох чоловіків і однієї жінки у віці від 20 до 35 років. При цьому двоє інфікованих проживають в Італії і нещодавно повернулися в Бангладеш. Місцева жінка заразилася після контактів з людиною, путешествовавшим в Італії.

"Ми підтвердили їх зразки вчора (7 березня - ред). Всі троє були заражені вірусом COVID-19. Їх лікують в лікарні", - повідомили в місцевому Моз.

Раніше РБК-Україна писало, що перший випадок коронавірусу підтвердили в Молдові. Із захворюванням була госпіталізована 48-річна жінка, яка прилетіла з Італії. При цьому на борту літака разом з інфікованою перебували громадяни України. Вони були поміщені на 14-денний карантин у Молдові.

Також повідомлялося, що прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш закликав Італію закрити кордон з Європою для своїх громадян, поки не буде вирішена проблема з поширенням коронавірусу.

Зазначимо, станом на ранок 8 березня у світі коронавірусом захворіли понад 106 тисяч чоловік. Більше 9 тисяч випадків зафіксовано в Європі, з яких близько 6 тисяч в Італії.

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