Перший випадок коронавіруса підтвердили в Молдові

Коронавірус виявили у 48-річної жінки, яка повернулася в Кишинів з Італії
Міністерство охорони здоров'я Молдови підтвердило перший випадок захворювання коронавірусом в країні. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Моз Молдови.
Наголошується, що коронавірус був виявлений 7 березня у 48-річної жінки, яка повернулася з Італії. Її госпіталізували в важкому стані в стратегічне лікарняний заклад з аеропорту.
"Вона страждає від декількох хронічних захворювань: діабету, надлишкової маси тіла 2 ступеня і гіпертонії. Чоловік був доставлений в медичний заклад з аеропорту службою 112 у важкому стані з двостороннім бронхопневмонией з гострою дихальною недостатністю, лихоманкою, кашлем, загальною слабкістю", - йдеться в повідомленні.
Сьогодні, 8 березня, в Молдові відбудеться позачергове засідання уряду з питань суспільної охорони здоров'я.
Раніше РБК-Україна писало, що ввечері 7 березня перші два випадки коронавіруса підтвердили в Болгарії.
Також повідомлялося, що в Ісландії оголосили надзвичайний стан через коронавіруса. Таке рішення було прийнято після того, як дві людини заразилися COVID-19 на території країни. Всього в Ісландії зафіксовано шість випадків захворювання новим вірусом.