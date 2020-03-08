Перший випадок коронавіруса підтвердили в Молдові

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Коронавірус виявили у 48-річної жінки, яка повернулася в Кишинів з Італії

Міністерство охорони здоров'я Молдови підтвердило перший випадок захворювання коронавірусом в країні. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Моз Молдови.

Наголошується, що коронавірус був виявлений 7 березня у 48-річної жінки, яка повернулася з Італії. Її госпіталізували в важкому стані в стратегічне лікарняний заклад з аеропорту.

"Вона страждає від декількох хронічних захворювань: діабету, надлишкової маси тіла 2 ступеня і гіпертонії. Чоловік був доставлений в медичний заклад з аеропорту службою 112 у важкому стані з двостороннім бронхопневмонией з гострою дихальною недостатністю, лихоманкою, кашлем, загальною слабкістю", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 8 березня, в Молдові відбудеться позачергове засідання уряду з питань суспільної охорони здоров'я.

Раніше РБК-Україна писало, що ввечері 7 березня перші два випадки коронавіруса підтвердили в Болгарії.

Також повідомлялося, що в Ісландії оголосили надзвичайний стан через коронавіруса. Таке рішення було прийнято після того, як дві людини заразилися COVID-19 на території країни. Всього в Ісландії зафіксовано шість випадків захворювання новим вірусом.