Первые случаи коронавируса подтвердили еще в одной стране

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Двое из заболевших вернулись из Италии, третий инфицированный также контактировал с людьми путешествовавшими в Италии

Первые три случая заболевания коронавирусом подтвердили в Бангладеше. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местное Министерство здравоохранения.

Сообщается, что коронавирус был зафиксирован у двоих мужчин и одной женщины в возрасте от 20 до 35 лет. При этом двое инфицированных проживают в Италии и недавно вернулись в Бангладеш. Местная женщина также заразилась после контактов с человеком, путешествовавшим в Италии.

"Мы подтвердили их образцы вчера (7 марта - ред). Все трое были заражены вирусом COVID-19. Их лечат в больнице", - сообщили в местном Минздраве.

Ранее РБК-Украина писало, что первый случай коронавируса подтвердили в Молдове. С заболеванием была госпитализирована 48-летняя женщина, прилетевшая из Италии. При этом на борту самолета вместе с инфицированной находились граждане Украины. Они были помещены на 14-дневный карантин в Молдове.

Также сообщалось, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал Италию закрыть границу с Европой для своих граждан, пока не будет решена проблема с распространением коронавируса.

Отметим, по состоянию на утро 8 марта в мире коронавирусом заболели более 106 тысяч человек. Более 9 тысяч случаев зафиксированы в Европе, из которых около 6 тысяч в Италии.