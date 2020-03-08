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У Європі кількість випадків коронавірусу перевищила 9 тисяч

Новини » Суспільство     08.03.2020 - 11:12
У Європі кількість випадків коронавірусу перевищила 9 тисяч
Ілюстративне фото (twitter.com ChuBailiang)

Найбільша кількість випадків в Італії - 5883

Кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі станом на ранок 8 березня становить 106 161, з них понад 9 тисяч зафіксовано у Європі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

За даними МОЗ, станом на сьогодні у Європейському регіоні зафіксовано 9358 випадків захворювання коронавірусом COVID-19, зокрема, 255 - летальні. Небезпечний вірус зафіксовано у таких країнах:

  • Італія - 5883;
  • Німеччина - 795;
  • Франція - 716;
  • Іспанія - 374;
  • Швейцарія - 264;
  • Великобританія - 210;
  • Нідерланди - 188;
  • Бельгія - 169;
  • Швеція - 161;
  • Норвегія - 147;
  • Австрія - 79;
  • Греція - 66;
  • Ісландія - 45;
  • Сан-Марино - 27;
  • Данія - 31;
  • Ізраїль - 21;
  • Фінляндія - 19;
  • Чехія - 19;
  • Ірландія - 19;
  • Португалія - 13;
  • Грузія - 12;
  • Хорватія - 11;
  • Естонія - 10;
  • Азербайджан - 9;
  • Словенія - 9;
  • Румунія - 9;
  • Білорусь - 6;
  • Польща - 5;
  • Росія - 7;
  • Угорщина - 5;
  • Північна Македонія - 3;
  • Словаччина - 3;
  • Мальта - 3;
  • Боснія та Герцеговина - 2.

Також по одному випадку було зафіксовано в Андоррі, Вірменії, Латвії, Литві, Люксембурзі, Монако, Молдові, Сербії та Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Італії через спалах коронавірусу вирішили закрити на карантин понад 20 провінцій. Наразі у цих провінціях дороги перекриті, а в'їзд і виїзд дозволяється у випадку "крайньої потреби". Триватиме карантин щонайменше до 3 квітня.

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