У Європі кількість випадків коронавірусу перевищила 9 тисяч

Найбільша кількість випадків в Італії - 5883
Кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі станом на ранок 8 березня становить 106 161, з них понад 9 тисяч зафіксовано у Європі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.
За даними МОЗ, станом на сьогодні у Європейському регіоні зафіксовано 9358 випадків захворювання коронавірусом COVID-19, зокрема, 255 - летальні. Небезпечний вірус зафіксовано у таких країнах:
Також по одному випадку було зафіксовано в Андоррі, Вірменії, Латвії, Литві, Люксембурзі, Монако, Молдові, Сербії та Україні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Італії через спалах коронавірусу вирішили закрити на карантин понад 20 провінцій. Наразі у цих провінціях дороги перекриті, а в'їзд і виїзд дозволяється у випадку "крайньої потреби". Триватиме карантин щонайменше до 3 квітня.