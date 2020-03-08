У Європі кількість випадків коронавірусу перевищила 9 тисяч

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Найбільша кількість випадків в Італії - 5883

Кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі станом на ранок 8 березня становить 106 161, з них понад 9 тисяч зафіксовано у Європі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

За даними МОЗ, станом на сьогодні у Європейському регіоні зафіксовано 9358 випадків захворювання коронавірусом COVID-19, зокрема, 255 - летальні. Небезпечний вірус зафіксовано у таких країнах:

Італія - 5883;

Німеччина - 795;

Франція - 716;

Іспанія - 374;

Швейцарія - 264;

Великобританія - 210;

Нідерланди - 188;

Бельгія - 169;

Швеція - 161;

Норвегія - 147;

Австрія - 79;

Греція - 66;

Ісландія - 45;

Сан-Марино - 27;

Данія - 31;

Ізраїль - 21;

Фінляндія - 19;

Чехія - 19;

Ірландія - 19;

Португалія - 13;

Грузія - 12;

Хорватія - 11;

Естонія - 10;

Азербайджан - 9;

Словенія - 9;

Румунія - 9;

Білорусь - 6;

Польща - 5;

Росія - 7;

Угорщина - 5;

Північна Македонія - 3;

Словаччина - 3;

Мальта - 3;

Боснія та Герцеговина - 2.

Також по одному випадку було зафіксовано в Андоррі, Вірменії, Латвії, Литві, Люксембурзі, Монако, Молдові, Сербії та Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Італії через спалах коронавірусу вирішили закрити на карантин понад 20 провінцій. Наразі у цих провінціях дороги перекриті, а в'їзд і виїзд дозволяється у випадку "крайньої потреби". Триватиме карантин щонайменше до 3 квітня.