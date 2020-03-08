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У США карантинному лайнеру дозволили зайти в порт

Новини » Суспільство     08.03.2020 - 13:18
У США карантинному лайнеру дозволили зайти в порт
Ілюстративне фото (wikimedia by SteKrueBe)

На лайнері перебувають громадяни України

У Сполучених Штатах Америки круїзному лайнеру Grand Princess, де стався спалах коронавірусу, дозволили причалити до берега. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CBS.

За словами представника компанії Princess Cruise, яка організовувала круїз на даному лайнері, вже у понеділок, 9 березня, судно пришвартується до безпечного доку в Окленді.

Зазначається, що в Окленді пасажири лайнера зможуть зійти на берег та будуть доправлені на карантинний об'єкт. Висадка триватиме не менше 2 днів, оскільки кожному пасажиру доведеться пройти первинний тест на COVID-19.

Крім того, пасажири лайнера, які є мешканцями Каліфорнії, будуть поміщені на карантин у місцеві медичні заклади. Всіх інших пасажирів розмістять на об'єктах у різних штатах. На судні залишаться в ізоляції понад тисяча осіб екіпажу.

Як писало РБК-Україна, у США від коронавірусу помер колишній пасажир круїзного лайнера Grand Princess, який перебував на судні з 11 по 21 лютого. Після цього коронавірус було виявлено ще у 21 пасажира лайнера.

Пізніше у МЗС України повідомили, що на борту круїзного лайнера Grand Princess перебувають громадяни України. Генеральне консульство з'ясовує, чи є українці серед хворих коронавірусом пасажирів судна.

Крім того, 2 березня з круїзного лайнера Diamond Princess, який перебував на карантині через спалах коронавірусу, евакуювали всіх пасажирів та членів екіпажу.

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